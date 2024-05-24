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РФС утвердил календарь на сезон-2024/2025: первый тур РПЛ пройдёт 20 июля

РФС утвердил календарь на сезон-2024/2025: первый тур РПЛ пройдёт 20 июля
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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило календарь РПЛ, группового этапа Пути РПЛ и плей-офф Фонбет Кубка России на сезон-2024/2025. Также стала известна дата проведения Суперкубка страны – 13 июля 2024 года.

Фото: Официальный сайт РФС

«1. Утвердить 13 июля 2024 года датой проведения турнира за Суперкубок России по футболу среди мужских команд 2024 года.

1.2. Утвердить график проведения чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2024-2025 гг. (в части дат игровых туров) и Кубка России по футболу среди мужских команд сезона 2024-2025 гг. (в части дат туров группового этапа Пути РПЛ первой стадии и дат второй стадии раунда плей-офф)», — сказано на официальном сайте РФС.

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