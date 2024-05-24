Хесус Медина объяснил, почему он заиграл лучше после ухода Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал об изменении своей игровой позиции после того, как московский клуб покинул испанский специалист Гильермо Абаскаль.

— Слишкович поменял твою роль, теперь ты «десятка». Как тебе?

— Да, он сразу сказал мне, что видит меня «десяткой». Я знаю эту позицию, играл на ней в МЛС, в ЦСКА временами тоже. Да и в сборной. У меня не было проблем, Слишкович вселил в меня уверенность ― и это сработало. На этой позиции я больше встречаюсь с мячом, играю на пространстве. И чувствую себя прекрасно.

— Абаскаль пробовал тебя на позиции «восьмёрки». Казалось, что тебе она не очень подходит.

— Он поставил меня на эту позицию, да, но я её знаю. Я готов играть на любой позиции, которую укажет тренер. И я был неплох! Но после какой-то нашей плохой игры меня поставили вингером.

Когда я только пришёл в «Спартак», у меня была травма, а для игры в полузащите физически надо чувствовать себя отлично. Мне было непросто, но оправданий не ищу ― результата не было, мы сменили тактику. Если будет возможность, с удовольствием снова сыграю «восьмёрку» ― мне нравится, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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