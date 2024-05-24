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Хесус Медина объяснил, почему он заиграл лучше после ухода Абаскаля из «Спартака»

Хесус Медина объяснил, почему он заиграл лучше после ухода Абаскаля из «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал об изменении своей игровой позиции после того, как московский клуб покинул испанский специалист Гильермо Абаскаль.

— Слишкович поменял твою роль, теперь ты «десятка». Как тебе?
— Да, он сразу сказал мне, что видит меня «десяткой». Я знаю эту позицию, играл на ней в МЛС, в ЦСКА временами тоже. Да и в сборной. У меня не было проблем, Слишкович вселил в меня уверенность ― и это сработало. На этой позиции я больше встречаюсь с мячом, играю на пространстве. И чувствую себя прекрасно.

— Абаскаль пробовал тебя на позиции «восьмёрки». Казалось, что тебе она не очень подходит.
— Он поставил меня на эту позицию, да, но я её знаю. Я готов играть на любой позиции, которую укажет тренер. И я был неплох! Но после какой-то нашей плохой игры меня поставили вингером.

Когда я только пришёл в «Спартак», у меня была травма, а для игры в полузащите физически надо чувствовать себя отлично. Мне было непросто, но оправданий не ищу ― результата не было, мы сменили тактику. Если будет возможность, с удовольствием снова сыграю «восьмёрку» ― мне нравится, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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