Червиченко: «Динамо» полетело в космос как ракета, а «Краснодар» сам себе всё сломал

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о фаворитах чемпионской гонки в Российской Премьер-лиге.

«Мне бы хотелось увидеть чемпионом «Динамо». Они поинтереснее, поспокойнее. Был провал, но всё равно шли вперёд. Лихой, душевный футбол. Если бы титул выиграло «Динамо», было бы хорошо. Если нет, то тогда «Краснодар». Хотелось бы, чтобы чемпион поменялся. «Краснодар» сам себе всё сломал увольнением Ивича. С ним они бы доплыли до золота. А динамовцы — молодцы. Я ещё после перерыва говорил, что надо за ними смотреть, что «Динамо» может выскочить из-за спины и финишировать первым. Почти напророчил. Они спокойные: Личка получил, а потом собрались и выдали победную серию. Так бывает в футболе: ты проигрываешь, потом собираешься и летишь

как ракета в космос.

А в «Краснодаре» зачем-то начали разглагольствовать о красоте футбола. Какая вам разница? Выиграйте что-то, а потом уже украшайте. «Краснодару» для достижения результата не хватало прагматичности. Взяли Мусаева — не чемпионский тренер», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.