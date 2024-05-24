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Нахушев: «Краснодару» нечего терять, они должны выигрывать у «Динамо»

Нахушев: «Краснодару» нечего терять, они должны выигрывать у «Динамо»
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Экс-игрок «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«В последнем туре все лидеры набрали очки. «Краснодару» надо обыгрывать «Динамо» в любом случае и ждать осечки «Зенита». «Динамо» же устраивает ничья. Навряд ли получится открытый футбол, потому что одна ошибка может обернуться потерей титула. «Краснодару» нечего терять, они должны выигрывать у «Динамо». Со стороны быков будет больше давления. Плюс они играют дома.

У «Динамо» нет чемпионского духа. Это не «Зенит» или ЦСКА, у которых за последние 10 лет есть трофеи. Для «Динамо» это новая веха. Самое главное, чтобы давление не сказалось на их результате. Но матч будет интересным, давно у нас такого не было, чтобы три команды претендовали на чемпионство», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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