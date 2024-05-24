Де Росси продлит контракт с «Ромой» — источник

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси продлит контракт с «Ромой», сообщает журналист Матео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 40-летний специалист подпишет новый контракт с клубом, который будет рассчитан до 2027 года. Официальный анонс состоится в ближайшие дни.

Напомним, итальянский специалист занял должность главного тренера «Ромы» 16 января текущего года после отставки с этого поста Жозе Моуринью. Под руководством Де Росси «волки» провели 25 матчей во всех турнирах, в которых они 14 раз выиграли, пять раз уступили и шесть раз сыграли вничью. Также команде удалось добраться до полуфинала Лиги Европы, где они проиграли леверкузенскому «Байеру» со счетом 4:2 по сумме встреч.