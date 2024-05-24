Медина: внутри «Спартака» не обсуждают проблемы Промеса. Мы должны двигаться вперёд

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался относительно ситуации вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса, которого на минувшей неделе освободили из-под стражи в ОАЭ.

— Сколько раз за последние месяцы ты думал: «Если бы Промес был с нами, всё было бы лучше»?

— Ни разу. Да, у Квинси есть проблемы. Мы все это про знаем, но внутри команды это не обсуждается. Наша задача ― двигаться вперёд как команда, фокусироваться на сегодняшнем дне. О Квинси я знаю только то, что знают все. Мне даже нечего добавить, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, задержание Промеса было связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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