В махачкалинском «Динамо» оценили вероятность подписания Дениса Черышева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном подписании контракта с российским полузащитником Денисом Черышевым. Напомним, ранее стало известно, что футболист точно покинет итальянскую «Венецию» по окончании нынешнего сезона.

«Конечно, нам интересен Черышев, как и Джикия. Много футболистов, которые могли бы оказаться в «Динамо», но надо, чтобы условия устраивали обе стороны.

Нам бы пригодился Денис и на год, и больше. Он по уровню мастерства соответствует Премьер-Лиге, а для нашей команды тем более. У нас очень много молодёжи, которым ещё надо расти. Такие опытные игроки – как помощники в клубе. Будем ли мы связываться с Денисом? Мне надо три секунды, чтобы узнать, сколько примерно он захочет зарабатывать.

Думаю, вероятность его согласия перейти в махачкалинское «Динамо» минимальная. Тут всё будет упираться в финансы. Думаю, наши возможности не будут соответствовать его запросам. Я уже наперёд знаю, что это нереально. С другим бюджетом мы бы, возможно, и делали такие шаги», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Напомним, российский футболист выступает за «Венецию» с августа 2022 года. За этот период Черышев принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Ранее Черышев играл за такие клубы, как мадридский «Реал», «Валенсия», «Вильярреал».