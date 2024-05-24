Карсаков: Тюкавин — лучший игрок сезона РПЛ. Он многое сделал, чтобы «Динамо» было первым

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился мнением о том, кто является лучшими тренером и игроком в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что лучшим тренером этого сезона РПЛ является Марцел Личка. Он приступил к своим обязанностям летом и практически привёл «Динамо» к чемпионству.

Я считаю, что Тюкавин является лучшим игроком этого сезона. Лучший футболист — это тот, кто приносил победы в важных матчах. Все видели, что сделал Тюкавин для того, чтобы «Динамо» сейчас находилось на первом месте. Все другие футболисты были более-менее равны, а Тюкавин был ярок и выделялся», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.