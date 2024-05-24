Вадим Евсеев высказался о значимости Тюкавина для «Динамо» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Известный российский тренер Вадим Евсеев порассуждал о значимости нападающего Константина Тюкавина для «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром», который определит чемпиона нынешнего сезона.

«В клубе работает довольно качественный медицинский штаб. Уверен, они поставят футболиста на ноги. Думаю, он будет играть. Другое дело — как. Всё-таки будет не очень хорошо, если он полностью пропустит тренировочный процесс на неделе и потом сразу «холодным» выйдет на поле в Краснодаре. Если же Константин не сможет помочь команде, для неё это станет огромной потерей. Всё-таки он набрал потрясающую форму и весной забивал в шести матчах РПЛ подряд», — приводит слова Евсеева «RT на русском».

Напомним, матч «Краснодар» — «Динамо» состоится завтра, 25 мая. Эта встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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