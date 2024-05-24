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Игрок «Спартака» Медина раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

Игрок «Спартака» Медина раскрыл, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, за кого он болеет в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.

— Как тебе чемпионская гонка?
— Странный чемпионат, странная гонка. Сразу три команды бьются за титул.

– За кого в ней болеешь?
– Наверное, болею за «Динамо» — там играет Карраскаль, мои друзья Бальбуэна и Фернандес. Для РПЛ будет хорошо, если появится новый чемпион. Ведь он не менялся уже пять лет подряд! Хотя «Зенит» заслужил все эти титулы, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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Турнирная таблица РПЛ
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