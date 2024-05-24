В «Пари НН» рассказали о визите Станислава Черчесова на клубную базу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о посещении бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым клубной базы.

«Черчесов приехал на конференцию ЦИПР, которая проходит в эти дни в Нижегородской области. У него там свой график мероприятий в рамках этой конференции. В свободное время, когда была пауза, Станислав Саламович заехал к нам на базу, посмотреть и оценить уровень инфраструктуры, в этот момент была тренировка у команды. На этом практически всё. Не было никаких мотивационных речей или установок в команде. Черчесов, наверное, индивидуально общался с кем-то из ребят, но не давал установок», — приводит слова Гусейнова Metaratings.

Напомним, Черчесов занимал должность главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. За этот период под его руководством российская национальная команда провела 57 матчей во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение.

Последним местом работы 60-летнего специалиста стал «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023 года. Вместе с «Ференцварошем» Черчесов дважды выигрывал чемпионат Венгрии, а также завоёвывал Кубок Венгрии.

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