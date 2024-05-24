«Спасибо, что привёл меня в «Барселону». Гюндоган написал пожелание для Хави

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган написал пожелание Хави после объявления об увольнении испанского специалиста из клуба по окончании сезона.

«Спасибо, Хави! Очень благодарен за совместную работу в этом сезоне, спасибо, что привёл меня в «Барселону» прошлым летом! Я желаю тебе всего наилучшего в будущем!» — написал Гюндоган в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 24 мая, пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне Илкай Гюндоган принял участие в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Немец сумел записать в свой актив пять голов и 13 результативных передач. Немецкий футболист является воспитанником «Хеблера», «Шальке 04», «Буэра» и «Бохума». Потом перебрался в «Нюрнберг», а затем поиграл за дортмундскую «Боруссию» и английский «Манчестер Сити». Летом 2023 года Гюндоган перешёл в стан «Барселоны».