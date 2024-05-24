Карсаков: будет ли новый контракт Акинфеева с ЦСКА последним? Буффон играл до 45 лет

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве. Напомним, ранее стало известно, что российский вратарь продлил контракт с клубом до лета 2026 года.

«Продлить контракт с Акинфеевым — правильное решение. Игорь есть Игорь. Это легенда. Если он продлил контракт, значит, вратари вокруг него будут набираться опыта и будет сплочение команды. Это его последний контракт? Буффон играл до 45 лет. Я, конечно, шучу. Но тут дело такое, как его здоровье будет позволять Игорю продолжать играть в футбол. Я думаю, что Игорь будет учить молодёжь и передавать свой опыт. Теперь самое главное, чтобы выздоровел Тороп», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.