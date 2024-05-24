Медина: фанаты «Спартака» считают сезон провальным? Они разочарованы — и я с ними согласен

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина согласился с мнением, что красно-белые провалили сезон-2023/2024. Медина пообещал, что в следующем сезоне команда постарается исправиться и изменить ситуацию в лучшую сторону.

— Большинство фанатов считает сезон провальным, что только победа в Кубке могла спасти его. Согласен с этим?

— Я знаю, что фанаты разочарованы. И я согласен с ними. В следующем сезоне мы постараемся исправиться. Будем биться до конца. Единственный путь ― работать ещё упорнее. Нам надо всё изменить, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, за тур до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.