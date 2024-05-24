Нападающий «Штутгарта» Гирасси может стать игроком «Боруссии» — Фабрицио Романо

28-летний нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает знаменитый журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, гвинейский футболист — одна из самых приоритетных целей для «шмелей» в это трансферное окно. Также сообщается, что переговоры уже начались, но есть ещё клубы, заинтересованные в переходе игрока. Клаусула футболиста — около € 18 млн.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются мадридский «Атлетико» и «Вест Хэм Юнайтед».

Напомним, 28-летний Гирасси занял вторую строчку в бомбардирской гонке немецкого чемпионата, забив 28 голов за 28 матчей Бундеслиги в этом сезоне, также на его счету три результативные передачи.