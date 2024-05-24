Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после финала Кубка Англии — The Guardian

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен после финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Guardian. Напомним, матч состоится 25 мая в 17:00 мск. Действующим обладателем трофея является команда Хосепа Гвардиолы.

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, даже победа в Кубке над «Манчестер Сити» не спасёт тен Хага от увольнения.

Ранее в СМИ сообщалось, что «красные дьяволы» рассматривают кандидатуры Гарета Саутгейта, Грэма Поттера, Рубена Аморима, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенны и Томаса Франка.

Нидерландский специалист возглавляет манкунианцев с июля 2022 года. По итогам нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. Это худший результат для «красных дьяволов» за 34 года и за всё время существования АПЛ (с 1992 года).