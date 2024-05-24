Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после финала Кубка Англии — The Guardian

Тен Хаг будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после финала Кубка Англии — The Guardian
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет уволен после финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Guardian. Напомним, матч состоится 25 мая в 17:00 мск. Действующим обладателем трофея является команда Хосепа Гвардиолы.

Кубок Англии . Финал
25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, даже победа в Кубке над «Манчестер Сити» не спасёт тен Хага от увольнения.

Ранее в СМИ сообщалось, что «красные дьяволы» рассматривают кандидатуры Гарета Саутгейта, Грэма Поттера, Рубена Аморима, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кирана Маккенны и Томаса Франка.

Нидерландский специалист возглавляет манкунианцев с июля 2022 года. По итогам нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. Это худший результат для «красных дьяволов» за 34 года и за всё время существования АПЛ (с 1992 года).

Материалы по теме
Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на победу в финале Кубка Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android