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Бояринцев: для «Спартака» этот сезон провальный — ни медалей, ни Кубка

Бояринцев: для «Спартака» этот сезон провальный — ни медалей, ни Кубка
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал выступление красно-белых в нынешнем сезоне.

«Оренбург» очень силён в своих родных стенах. Дома и на выезде они играют совершенно по-разному. Не стоит забывать, что команде ещё нужны очки. «Спартаку» будет сложно победить в Оренбурге».

«У «Спартака» неудачный сезон. Нет ни медалей, ни Кубка. Да, есть неплохое преображение после ухода Абаскаля. Но сезон провальный», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 29 сыгранных туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и расположился на пятом месте. В последнем туре москвичи сыграют с «Оренбургом». Встреча пройдёт 25 мая в 16:30 мск. Напомним, после отставки Абаскаля пост главного тренера «Спартака» на временной основе занимал Владимир Слишкович. Позже московский клуб объявил о назначении на эту должность известного в прошлом футболиста Деяна Станковича. Серб подписал с красно-белыми двухлетний контракт.

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