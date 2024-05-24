Флик подпишет контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2026 года — Плеттенберг

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик подпишет контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2026 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, о назначении немецкого специалиста будет объявлено в скором времени. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и спортивный директор Деку полностью уверены в своём выборе.

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Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

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