Лучший ассистент РПЛ Глушенков вновь не попал в состав сборной России

Пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале объявила окончательный состав на товарищеский матч с Беларусью, который состоится 7 июня. Однако в него не попал 24-летний нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков, оформивший 15 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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