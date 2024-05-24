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Медина рассказал, как именно Слишкович изменил атмосферу в «Спартаке» после ухода Абаскаля

Медина рассказал, как именно Слишкович изменил атмосферу в «Спартаке» после ухода Абаскаля
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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рассказал, как изменилась атмосфера в команде после увольнения Гильермо Абаскаля.

— Говорили, что команда якобы была готова идти к руководству и просить оставить Слишковича главным тренером. Чем он так хорош?
— Он отличный тренер. Если тебе доверяют тренировать «Спартак» ― главный клуб в России, — значит, ты хорош. У Слишковича чудесные отношения вообще со всеми в команде. При нём все снова почувствовали себя одной командой, он создал хорошую атмосферу.

— Как?
— У него прикольные тренировки. Например, играли в футбол пешком или на других позициях ― я был центральным защитником, например. Это помогло избавиться от плохих мыслей, раскрепостило. Когда ты проигрываешь – тебя всё бесит, всё не нравится. А вот такие тренировки сработали, появилось больше счастливых моментов. Плюс Слишкович хороший мотиватор, он общался персонально со всеми — это всё очень помогло, — сказал Медина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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