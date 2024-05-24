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«Мы на правильном пути». Чанов высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Мы на правильном пути». Чанов высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший тренер вратарей ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о потенциальном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Ровно год назад я сказал, что Сафонов мог бы спокойно играть за «ПСЖ»? В нём видел задатки не только я. Это вратарь номер один в сборной России. Я был просто уверен в нашей школе вратарей. Я ведь мог и про другого кого-то так сказать. Но если всё-таки Сафонов, то остаётся только пожелать успеха, чтобы он не опускал планку советского и российского вратарского искусства. Это лишний раз доказывает, что мы на правильном пути», — приводит слова Чанова Legalbet.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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