Евсеев — о спаде «Зенита» в весенней части РПЛ: проблема заключается в самоуверенности

Известный российский тренер Вадим Евсеев ответил на вопрос, чем обусловлен спад «Зенита» в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан, вне зависимости от уровня оппонента, выкладываться на 100%. Но не все игроки могут этим похвастать», — приводит слова Евсеева «RT на русском».

Напомним, в весенней части Российской Премьер-Лиги «Зенит» провёл 11 матчей, в которых пять раз победил, три раза сыграл вничью и три раза потерпел поражение. После 29 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 54 очка и занимают второе место.

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