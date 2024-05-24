Тренер «Севильи» Санчес — об увольнении Хави: как плохо клуб обращается с легендами

Тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес высказался об увольнении Хави с поста главного тренера «Барселоны».

«Я не должен этого говорить, но как плохо «Барселона» обращается со своими легендами. С Куманом, с Месси и с Хави сейчас, как плохо… Хотелось бы, чтобы клубы хорошо относились к своим легендам, это было бы так здорово. Это наследие», — высказался Санчес на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 24 мая, пресс-служба каталонского клуба объявила об увольнении Хави с поста главного тренера каталонского клуба по окончании нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за один тур до окончания чемпионата на 12 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).