Карсаков: очень жалко и обидно за «Сочи» — эта команда не должна была вылетать

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался относительно вылета «Сочи» из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.

«Мне очень жалко и обидно за «Сочи», поэтому это главное разочарование. Мне кажется, что эта команда не должна была вылетать. Они неплохо начинали при Дмитрии Хохлове, с которым показывали неплохой футбол, а весной стали показывать очень привлекательную игру», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 23 очка и занимает последнее, 16-е место, потеряв шансы на сохранение прописки в РПЛ. В 30-м туре «Сочи» сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 25 мая в 16:30 мск.

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