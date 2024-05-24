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Сёмин считает «Динамо» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Сёмин считает «Динамо» фаворитом чемпионской гонки РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что у московского «Динамо» больше всего шансов на победу в чемпионате России сезона-2023/2024.

«Самые большие шансы на победу у «Динамо». В отличие от остальных, они зависят только от самих себя — их устраивает ничья и победа. Если добьются этого, то они чемпионы», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.

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