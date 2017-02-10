Манчини: не думаю, что я следующий тренер «Милана»

Итальянский специалист Роберто Манчини, который остаётся без работы после ухода из «Интера» в августе прошлого года, прокомментировал слухи о возможном назначении в «Милан». Тренер был замечен на трибуне во время матча «Болонья» — «Милан» (0:1).
«Я следующий тренер «Милана»? Нет, я был в Болонье, потому что у меня там есть друзья. Да, я знаком с директорами «Милана», но мы последнее время не общались», — цитирует Манчини Calciomercato.it.
После 23 туров «Милан», которым руководит Винченцо Монтелла, занимает в чемпионате Италии 7-е место, в восьми очках от пьедестала.