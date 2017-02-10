Ларс Бендер признаёт, что «Байер» не оправдывает ожиданий

Полузащитник леверкузенского «Байера» Ларс Бендер признаёт, что команда не оправдывает ожиданий руководства клуба и болельщиков. По итогам 19 туров чемпионата Германии подопечные Роджера Шмидта заработали 24 очка и занимают 9-е место в турнирной таблице.
«У «Байера» драматичная ситуация. В последней игре с «Гамбургом» мы играли слабо. И было очень неприятно выходить на поле с пораженческим настроем. С нами связывают большие надежды, да и мы сами ставим перед собой высокие задачи. Но, возможно, нам следует быть честными и признать, что команда не оправдывает надежд. Для наших притязаний сезон без участия в международных турнирах немыслим. Однако в нашей ситуации говорить о международных турнирах не приходится», — цитирует Бендера Bild.