В «Баварии» не исключают участия Рибери в матче с «Арсеналом»

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» не теряют надежды на то, что полузащитник команды Франк Рибери сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», сообщает интернет-издание Sport1.
В конце января французский футболист получил мышечную травму бедра и, согласно изначальным прогнозам, должен был пропустить две недели. Но на следующей неделе он приступит к беговым упражнениям.
Первый матч между немецким грандом и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответный – 7 марта.