Ди Мария не намерен переходить в «Барселону» или возвращаться в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Анхель ди Мария, защищающий ныне цвета «ПСЖ», опроверг слухи о том, что может перейти в «Барселону».
«Когда я менял клубную прописку, то выбрал «Манчестер Юнайтед». Предложение манкунианцев было лучшим для меня и «Реала». Я действительно не думаю о переходе в «Барселону» или о возвращении в «Реал». Но в жизни многое может произойти. Я думал, что в «Манчестер Юнайтед» отработаю свой контракт до конца, но покинул клуб. Так что не знаю, что может случиться завтра», — приводит слова ди Марии Marca.
Ди Мария защищал цвета «Реала» с 2010 по 2014 год, после чего до 2015 года играл в составе английского гранда.