За первый день продажи билетов на матч ЦСКА – «Зенит» продано 1000 билетов

9 февраля московский ЦСКА приступил к реализации билетов на первый домашний матч после зимнего перерыва — 4 марта «армейцы» сыграют с питерским «Зенитом». Матч состоится в рамках 18-го тура РФПЛ и начнётся в 16:30 мск.
За первый день продажи было реализовано 1000 билетов. Информация появилась на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».
Билеты будут реализовываться в два этапа. На первом этапе будет выпущена часть билетов для онлайн-продажи. Начиная с 24 февраля, со стартом продаж в кассах «Арены ЦСКА», для приобретения будет доступна оставшаяся часть билетов.
Минимальная стоимость билета составит 1000 рублей, максимальная – 20 500 рублей.