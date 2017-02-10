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За первый день продажи билетов на матч ЦСКА – «Зенит» продано 1000 билетов

10 февраля 2017, пятница. 11:45. Футбол
9 февраля московский ЦСКА приступил к реализации билетов на первый домашний матч после зимнего перерыва — 4 марта «армейцы» сыграют с питерским «Зенитом». Матч состоится в рамках 18-го тура РФПЛ и начнётся в 16:30 мск.

За первый день продажи было реализовано 1000 билетов. Информация появилась на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».

Билеты будут реализовываться в два этапа. На первом этапе будет выпущена часть билетов для онлайн-продажи. Начиная с 24 февраля, со стартом продаж в кассах «Арены ЦСКА», для приобретения будет доступна оставшаяся часть билетов.

Минимальная стоимость билета составит 1000 рублей, максимальная – 20 500 рублей.
Источник: Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере" Сообщить об ошибке
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