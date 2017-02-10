Полузащитник «Анжи» Рабиу не перейдёт в «Динамо»

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал, что полузащитник Мохаммед Рабиу, права на которого принадлежат «Анжи», не перейдёт в стан бело-голубых в зимнее межсезонье.
«Рабиу не едет на сбор с «Динамо». Причина в том, что футболист лечится, находится на реабилитации. Мы ожидали, что он её закончит, но ему ещё рано тренироваться. Из-за этого он нам не подходит. На это трансферное окно вопрос по Рабиу закрыт, его не будет в «Динамо», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.