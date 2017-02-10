«Анжи»: Паршивлюк, Боли и Тигиев поедут на третий сбор

Футболисты «Анжи» Сергей Паршивлюк, Янник Боли и Георгий Тигиев поедут на третий подготовительный сбор вместе со своей командой. Об этом сообщил пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.
«Сергей Паршивлюк, Янник Боли и Георгий Тигиев – в команде. Они поедут на третий сбор «Анжи». Различные слухи, которые появлялись в прессе относительно этих футболистов, мы оставим без комментариев», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Ранее в СМИ сообщалось, что Паршивлюк и Боли могут покинуть «Анжи», а Тигиев может продолжить карьеру в «Спартаке».