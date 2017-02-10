Бабаев: есть вероятность, что Панченко окажется в ЦСКА весной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что нападающий Кирилл Панченко, который выступает в «Динамо» на правах аренды, может оказаться в стане «армейцев» весной.
«Есть вероятность, что Кирилл Панченко окажется в ЦСКА весной. Мы на контакте с клубом и с игроком. Очень многое зависит от позиции «Динамо». До сегодняшнего дня мы не получили письма, что „Динамо“ хочет воспользоваться опцией выкупа Панченко. Эта опция действует только нынешней зимой.
Заявить о ней можно только в оставшиеся до конца периода дозаявок две недели. Потому продолжаем общаться, но говорить о чём-то окончательно пока рано», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.