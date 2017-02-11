Феррара: убеждён, что Зидан в матче с «Наполи» будет большим «итальянцем»

Бывший защитник «Наполи» и сборной Италии Чиро Феррара поделился мнением об игре мадридского «Реала» под руководством Зинедина Зидана. Этим командам предстоит встретиться друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов, и Феррара считает, что Зидан поступит в лучших традициях итальянского футбола, уделяя защите повышенное внимание.
«Зидан добился правильной сбалансированности в оборонительных действиях. На своём поле «Реал» будет атаковать, но если они оставят при этом свободные зоны, то зрителей ждёт весёлый футбол. Я убеждён, что Зидан в матче с «Наполи» будет большим «итальянцем». И я не думаю, что игра пройдёт с явным преимуществом «Реала», — цитирует Феррару La Gazzetta dello Sport.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле испанского гранда, ответная – 7 марта.