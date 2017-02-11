Венгер: «Халл» в этом сезоне показывает хороший футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча с «Халл Сити» в 25-м туре чемпионата Англии. Игра состоится сегодня и начнётся в 15:30 мск.
«Марку Силва хорошо справляется в „Халле“. В Европе много топ-тренеров, и все они хотят работать в Англии. Мне кажется, „Халл“ хорошо выступал и под руководством Майка Филана, просто им не хватило удачи и помешали травмы. Так что в целом я думаю, что в этом сезоне наш соперник показывает хороший футбол», — приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».