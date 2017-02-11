«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30

11 февраля в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд», состоится матч 25-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».
Ранее друг с другом команды встречались 165 раз. 76 матчей завершились победой «Ливерпуля», 42 раза команды сыграли вничью, и 47 раз сильнее оказались футболисты «Тоттенхэма».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ливерпуля» со счётом 2:1.