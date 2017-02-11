В Киеве похоронен бывший вратарь сборной СССР Виктор Чанов

Сегодня, 11 февраля, в Киеве в олимпийском дворике на НСК «Олимпийский» прошла траурная церемония прощания с легендарным вратарём «Динамо» и сборной СССР Виктором Чановым, который ушёл из жизни 8 февраля в возрасте 57 лет.
Как сообщает Xsport, попрощаться с известным футболистом пришли многие известные лица. Среди них экс-игроки «Динамо» Алексей Михайличенко, Василий Рац, Сергей Ковалец, Владимир Мунтян, Юрий Дитрулин, а также коллега по амплуа Чанова Александр Шовковский, президент киевского клуба Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис.
Чанов на профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провёл в донецком «Шахтёре», а затем перешёл в «Динамо». В киевской команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982 по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.
Чанов – трёхкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. С «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года Виктор начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».