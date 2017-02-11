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Стал известен состав «Енисея» на матч со «Спартаком-Нальчик» на Кубке ФНЛ
11 февраля 2017, суббота. 16:07.
Футбол
Стал известен стартовый состав красноярского «Енисея» на матч против «Спартака-Нальчик» на Кубке Футбольной национальной лиги, стартовавший на Кипре. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.
«Енисей»: Опарин, Чичерин, Чернов, Кичин, Алиев, Камеш, Иванов, Ланин, Семакин, Самодин, Малоян.
Видеотрансляция матча между «Енисеем» и «Спартаком-Нальчик» начнётся в 16:30 по московскому времени.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Спартак-Нальчик
ФК Енисей
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