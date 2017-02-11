М. Кержаков: аренда в «Оренбург» — мой выбор, никто меня никуда не отправлял

Вратарь Михаил Кержаков рассказал, что переход из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды — его личное решение. 30-летний российский футболист до июня 2017 года будет выступать на правах аренды в оренбургской команде.
«Скажу сразу: это исключительно моё решение, мой выбор. Никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом «Зенита» у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация. Подошёл к Луческу и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с «Оренбургом», прошу меня отпустить.
Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил. Повлияло ли на моё решение повреждение, полученное в начале испанского сбора? Нет. Это даже было не повреждение – дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделали УЗИ, ничего серьёзного не обнаружили. В итоге я пропустил всего один день», — цитирует Кержакова Bobsoccer.