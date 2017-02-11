Неймар обошёл Роналдиньо по количеству голов за «Барселону»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар отличился в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании, записав на свой счёт 95-й гол в составе каталонской команды.
Таким образом, Неймар по числу забитых мячей обошёл легендарного полузащитника клуба соотечественника Роналдиньо, на счету которого 94 гола в футболке сине-гранатовых в период выступлений с 2003 по 2008 год.
Неймар перешёл в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании на счету 24-летнего форварда шесть мячей и семь голевых передач в 18 матчах.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона».