Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эллардайс: я ожидал других результатов, когда приходил в «Кристал Пэлас»

11 февраля 2017, суббота. 20:28. Футбол
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от поражения в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» (0:1). «Орлы» опустились на 19-е место в таблице.

«Мне очень жаль парней. У них было много моментов, в том числе куда более опасных, чем тот, который закончился голом „Кристал Пэлас“. Они попали в створ один раз за второй тайм, и этот удар закончился голом. 0:1 — явно не то, чего мы заслуживали. Сегодня игра была, но не было результата. Впереди ещё много работы.

Я ожидал других результатов, когда приходил в „Кристал Пэлас“. Думал, что игрокам будет проще понять некоторые вещи. Но надо продолжать двигаться дальше», — цитирует тренера BBC.
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Кристал Пэлас Сток Сити Сэм Эллардайс
Новости. Футбол
11 февраля 2017, суббота
21:20 Билич: я уважаю судью Оливера, но больше не могу сдерживаться
21:09 Степаненко вернулся в общую группу «Шахтёра» перед матчем с «Сельтой»
21:00 Соперник «Краснодара» «Фенербахче» упустил победу над «Бурсаспором»
20:59 «Урал» одержал волевую победу над «Зенитом-2» в Кубке ФНЛ
20:51 «Лион» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции
20:46 Защитник «Барселоны» Видаль получил серьёзную травму лодыжки
20:44 Григорян: в «Анжи» больше нет посредственностей, смотревших на меня сверху вниз
20:35 Моуринью: рад, что в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» кто-то потеряет очки
20:30 Ди Натале: вижу себя в форварде «Наполи» Инсинье
20:28 Эллардайс: я ожидал других результатов, когда приходил в «Кристал Пэлас»
20:17 Моуринью: «МЮ» не из тех, кто забивает голы пачками, поэтому важно не пропускать
20:16 Потенциальный новичок «Спартака» Тигиев выложил фото с игры против красно-белых
20:11 На устранение вибрации на «Крестовском» потребовалось 120 млн рублей
20:06 Мата: «МЮ» движется в правильном направлении, надо попасть в топ-4
20:05 «Барселона» разгромила «Алавес», забив шесть безответных мячей
19:55 Дубль Габбьядини помог «Саутгемптону» разгромить «Сандерленд»
19:52 «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Уотфорда» и вышел на пятое место в АПЛ
19:52 Неймар обошёл Роналдиньо по количеству голов за «Барселону»
19:40 «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
19:37 Барышев: Слуцкий будет учиться в академии спорта в Великобритании
19:27 Малафеев выразил желание провести прощальный матч на стадионе «Крестовский»
19:27 «Боруссия» Д проиграла «Дармштадту», «Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг»
19:24 «Бавария» победила «Ингольштадт» и увеличила отрыв от «РБ Лейпциг» до семи очков
19:11 Ф. Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ, пока в его составе Озил
19:07 Тренер «Ниццы»: Балотелли отрабатывает в обороне «через не хочу»
19:05 Тимощук: предложения стать тренером мне уже поступали
19:04 Спаллетти назвал идиотскими слова Найнгголана о ненависти к «Ювентусу»
18:50 «Динамо» забило пять голов казахстанскому «Тоболу» в контрольном матче
18:48 Конте: я стараюсь делать так, чтобы игроки «Челси» не перегорали
18:27 Павленко выйдет в стартовом составе «Урала» на матч Кубка ФНЛ с «Зенитом-2»
18:27 «Спартак-Нальчик» проиграл «Енисею» в матче Кубка ФНЛ
18:24 Бартон: Канте, вероятно, лучший игрок АПЛ в этом сезоне
18:13 Тренер «Халла»: Клаттенбург извинился за то, что не увидел игру рукой у Алексиса
18:12 «Зенит» определил место для фанатского виража на «Крестовском»
18:11 Фанаты «Авеллино» напали на автомобиль Тони и президента «Вероны»
18:00 Венгер: возможно, «Арсеналу» повезло, что выиграли у «Халл Сити»
17:54 «Урал» проиграл белградскому «Партизану» в контрольном матче
17:43 Чех: любой из оставшихся матчей будет для «Арсенала» как финал
17:39 Вейналдум: у Депая есть всё, чтобы стать одним из лучших игроков мира
17:35 Защитник «Зенита» Ломбертс может перейти в «Остенде» летом
17:23 «Арсенал» выиграл у «Халла» и догнал «Тоттенхэм» по количеству набранных очков
17:17 Источник: ЦСКА предложил «Коринтиансу» за Мойзеса € 3 млн
17:15 Форвард «Краснодара» Ари может продолжить карьеру в чемпионате Китая
17:10 Первый международный матч прошёл в Крыму после воссоединения с Россией
17:02 Через 10-12 дней будут закончены работы по устранению вибрации на «Крестовском»
Все новости RSS
Вас расстраивает 61-е место сборной России в рейтинге ФИФА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+