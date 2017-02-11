Эллардайс: я ожидал других результатов, когда приходил в «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от поражения в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии со «Сток Сити» (0:1). «Орлы» опустились на 19-е место в таблице.
«Мне очень жаль парней. У них было много моментов, в том числе куда более опасных, чем тот, который закончился голом „Кристал Пэлас“. Они попали в створ один раз за второй тайм, и этот удар закончился голом. 0:1 — явно не то, чего мы заслуживали. Сегодня игра была, но не было результата. Впереди ещё много работы.
Я ожидал других результатов, когда приходил в „Кристал Пэлас“. Думал, что игрокам будет проще понять некоторые вещи. Но надо продолжать двигаться дальше», — цитирует тренера BBC.