Нойер: в Бундеслиге соперники «Баварии» обрели уверенность. Нужно это прекратить

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер выразил мнение, что в матчах чемпионата Германии против мюнхенской команды соперники стали действовать увереннее, чем прежде.
«Понимаем, что ещё не находимся в Бундеслиге в том положении, в котором хотим быть. «Бавария» хочет не просто играть в хороший футбол, а доминировать на поле. Соперники в чемпионате стали действовать увереннее во встречах против нас, так как чувствуют, что могут зацепиться за положительный результат. Нам нужно это прекратить и показать, что это мы диктуем условия на поле», — цитирует Нойера The Guardian.