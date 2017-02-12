Риццоли объяснил своё решение в спорном эпизоде матча «Ювентус» — «Интер»

Итальянский арбитр Никола Риццоли, который работал на матче 23-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» (1:0), объяснил, почему принял решение дать защитнику Джорджо Кьеллини повторить ввести мяч в игру.
«Интер» остался недоволен решением Риццоли позволить ввести мяч в игру Кьеллини ещё раз после того, как с первой попытки игрок сделал пас на форварда соперника Мауро Икарди, который мог воспользоваться ошибкой соперника и выйти один на один с вратарём.
«В этом эпизоде при розыгрыше свободного удара Кьеллини отпасовал голкиперу, однако сделал это, когда мяч не был неподвижным. Игра была возобновлена некорректно, поэтому я попросил повторить ввести мяч в игру ещё раз. У Икарди был великолепный момент для гола? Для создания великолепного момента необходимо, чтобы мяч находился в игре, однако это было не так. В этом разговоре нет никакого смысла, но это неотъемлемая часть итальянского футбола», — цитирует Риццоли Football Italia.