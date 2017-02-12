Зидан: похоже, Данило получил серьёзную травму

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опасается, что защитник Данило получил серьёзную травму. В матче 22-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (3:1) бразилец покинул поле на 57-й минуте. В одном из эпизодов игрок соперника Давид Гарсия наступил Данило на голеностоп, после чего защитника заменил Хамес Родригес.
«Сегодня Данило пройдёт обследование, но я думаю, что он получил серьёзную травму», — цитирует Зидана пресс-служба «Реала».
Отметим, что в этом же матче тяжёлую травму получил защитник «Осасуны» Кайетано Боннин, у которого диагностирован перелом.