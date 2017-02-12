«Бетис» вышел на матч с «Валенсией» в футболках с надписью «Мы все Зозуля»

Футболисты «Бетиса» вышли на матч 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:0) в специальных футболках, поддержав тем самым нападающего Романа Зозулю. Украинский форвард был отдан в аренду «Райо Вальекано», но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге «Райо Вальекано» отказался от аренды и Зозуля вернулся в «Бетис», но, согласно международному регламенту, играть не может.
«Мы все Зозуля», — гласит надпись на футболках.
Ранее президент федерации футбола Украины Андрей Павелко предложил кандидатуру Зозули в исполком ФФУ, в качестве официального представителя действующих игроков.
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