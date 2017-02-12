Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл сегодня приступил к тренировкам в общей группе мадридской команды, информирует официальный сайт «сливочных». Валлийский футболист получил травму голеностопа в конце ноября прошлого года и не выходил на поле больше двух месяцев.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл не успеет восстановиться к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Игра пройдёт 15 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Хавбек надеется, что сыграет в ответной встрече, которая состоится 7 марта в Италии.