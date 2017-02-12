Маротта: агенты Дибалы приедут в Италию в конце месяца, и мы продлим контракт

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о ситуации с продлением контракта форварда Пауло Дибалы, а также прокомментировал слухи о том, что Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера туринской команды.
«Агенты Дибалы в настоящее время в Аргентине. Они приедут сюда в конце месяца, тогда мы и подпишем новый контракт. Нет никаких поводов для переживания.
Аллегри? У нас нет никаких проблем с тренером, несмотря на то что вы продолжаете задавать вопросы об этом», — цитирует Маротту Football Italia.