В ходе драки фанатов «Фламенго» и «Ботафого» с полицией погиб один человек

Перед матчем «Ботафого» и «Фламенго», который состоялся в Рио-де-Жанейро в рамках Лиги Кариоки, произошли массовые столкновения болельщиков. В результате один человек погиб, ещё восемь получили ранения, сообщает UOL.
Стычки между фанатами случились около стадиона. Вмешавшейся полиции пришлось применить слезоточивый газ и стрелять резиновыми пулями.
В ходе потасовки серьёзно пострадал 28-летний Диего Силва дос Сантос. Его успели доставить в больницу, но там он скончался от полученных травм. Один из восьми пострадавших остаётся в критическом состоянии. Также сообщается, что в столкновениях в общей сложности приняли участие около 500 человек.
Добавим, что сам матч завершился победой «Фламенго» со счётом 2:1.