Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игроки «Юнайтед» уверены, что тен Хаг будет уволен по окончании сезона — Daily Mail

Футболисты «Манчестер Юнайтед» убеждены в том, что главный тренер команды Эрик тен Хаг будет отправлен в отставку после нынешнего сезона, который они считают неудачным. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом, по информации источника, нидерландский специалист точно не будет уволен до финала Кубка Англии с «Манчестер Сити», который состоится 25 мая.

Напомним, после 35 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 54 очка и на текущий момент занимают восьмое место.

Вчера, 6 мая, в матче 36-го тура АПЛ подопечные тен Хага разгромно проиграли «Кристал Пэлас» (4:0). В следующем туре «Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с «Арсеналом». Матч состоится 12 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: