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Жерзино Ньямси: «Локомотив» был бы в топ-5 чемпионата Франции

Жерзино Ньямси: «Локомотив» был бы в топ-5 чемпионата Франции
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, чем отличаются чемпионаты России и Франции. По его мнению, отличий достаточно много, но уровень РПЛ и Лиги 1 примерно равный. Также Ньямси рассказал о своей адаптации в России и предположил, какое место занял бы «Локомотив» во французском чемпионате.

«Сравнивать РПЛ с французским чемпионатом сложно — во Франции упор делают на тактику, а в России — на физику. «Локомотиву» было бы тяжело выиграть Лигу 1, но, возможно, мы были бы в топ-5.

Во Франции необычный чемпионат — такие клубы, как «Лилль» или «Лион», сначала идут в топ-3 лиги, а потом падают на восьмое место. Наши чемпионаты отличаются, но уровень примерно один и тот же. Я адаптировался к игре в России и летом не собираюсь уходить из «Локомотива», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

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